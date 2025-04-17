Le Monde: между странами Европы произошли разногласия из-за оказания помощи Киеву

Европейские союзники Украины из-за ряда разногласий не могут согласовать помощь Киеву, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, первая проблема связана с тем, что представителей ЕС не приглашают на переговоры по вопросам вооруженного конфликта на Украине с участием России и США. В итоге лидеры не знают, о чем договариваются переговорщики, какие планы обсуждают. Европейские союзники Украины обеспокоены вопросами собственной безопасности.

Источники в военных и дипломатических кругах сообщили, что партнеры Киева расходятся во мнении относительно отправки своих войск на Украину после перемирия. Кроме финансовых проблем, есть и другие разногласия. Например, некоторые другие участники коалиции во главе с Лондоном не хотят отправлять сухопутные войска. Они предлагают контролировать воздушное и морское пространство. Противоположного мнения придерживается Франция.

По мнению источников, еще одна актуальная проблема — разногласия относительно плана перевооружения Украины после завершения спецоперации.

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