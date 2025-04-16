Президент Республики Сербской (РС в Боснии и Герцеговине) Милорад Додик в разговоре с журналистами Die Weltwoche заявил, что Евросоюз и Германия занимаются вредящей и бессмысленной демонизацией России и ее президента.

Обозреватели в ходе интервью поинтересовались у Милорада Додика, чтобы он посоветовал лидерам ЕС и Германии, чтобы наладить отношения с Россией. В ответе глава самопровозглашенной республики отметил, что странам и лидерам европейских стран важно заглушить антироссийскую пропаганду. По его словам, РФ не является врагом Европе и не нужно ее так воспринимать.

«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать Путина и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — ответил Додик.

Также собеседник подчеркнул, что Германии пришло время заняться решением вопросов по «Северным потокам до момента, когда за дело возьмутся США.

Как напомнили в ТАСС, суд Боснии и Герцеговины приговорил к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность Милораду Додику.

Ранее в Сербии заявили о возможном аресте Додика.