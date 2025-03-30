Le Monde: Загнанный в угол Зеленский делает вид, что он храбрый

Президент Украины Владимир Зеленский вне зависимости от того, подпишет или не подпишет минеральное соглашение с США, окажется загнанным в угол, сообщила французская газета Le Monde.

По мнению автора, если Зеленский подпишет соглашение по минеральным ресурсам, то станет предателем своей страны. Проблема в том, что условия договора не предоставляют Украине каких-либо прав. Указанные в соглашении пункты для Киева невыгодные.

Автор предполагает, что если Владимир Зеленский не подпишет соглашение, то окажется в не менее катастрофически сложной ситуации. Тогда президент США Дональд Трамп может предпринять различные меры против Украины, которые окажут негативное влияние на страну.

«Загнанный в угол украинский президент пытается сделать вид, что он храбрый», — говорится в публикации.

По мнению автора, виновник положения Зеленского — Дональд Трамп, который предложил заключить соглашение.

По данным издания, в черновом варианте документа предложено создать фонд, который будет распоряжаться украинскими природными ресурсами и инфраструктурой. Соглашение передали в Киев для ознакомления на этой неделе. Его разрабатывало американское Министерство финансов.

Ранее сообщалось, что США передали Украине схожий с предыдущим проект соглашения по ресурсам.