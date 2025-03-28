США передали Украине схожий с предыдущим проект соглашения по ресурсам

Обновленная версия соглашения о ресурсной сделке, предложенная Соединенными Штатами Украине, во многом повторяет отвергнутый ранее украинским лидером Владимиром Зеленским вариант, сообщила газета «Европейская правда», ссылаясь на текст документа. В нем вновь присутствует пункт о возмещении Вашингтону предоставленной помощи.

Детальный 58-страничный документ тщательно регламентирует все аспекты, начиная от управления доходами и заканчивая правилами голосования в создаваемой двусторонней структуре — «Американо-украинском инвестиционном фонде реконструкции и развития».

Ключевую роль в фонде будет играть американская международная финансовая корпорация по развитию (DFC), которая возьмет на себя основные функции, включая назначения и управление доходами.

Согласно документу, Киев должен будет компенсировать весь объем американской помощи, выделенной с начала военных действий. Общая стоимость этой поддержки будет определена и зафиксирована в приложении к соглашению, став «первоначальным взносом DFC» в фонд.

Украинское правительство будет обязано конвертировать доходы фонда в доллары и переводить их на счета американской стороны по первому требованию, при этом все сопутствующие комиссии, налоги и сборы также будут компенсироваться Киевом.

Финансирование фонда и погашение задолженности будет осуществляться за счет будущих поступлений от украинских недр — фонд будет получать половину стоимости всех новых лицензий, рентных платежей и от разработки новых месторождений. Также упоминается доля в доходах от инфраструктурных объектов, но без конкретных деталей.

По информации «Европейской правды», размер компенсации, выплачиваемой в бюджет США, будет ежегодно увеличиваться на 4%.

Кроме того, США получат приоритетное право на рассмотрение всех будущих инвестиционных проектов в сфере природных ресурсов и инфраструктуры. Украина сможет вести переговоры с другими инвесторами только в случае отсутствия интереса со стороны американских компаний.

Киев должен будет предоставлять Вашингтону подробную информацию о переговорах и не сможет предлагать другим инвесторам более выгодные условия в течение года после отказа американских инвесторов.

В обновленном проекте появилось новое положение: Украина обязана включать в лицензии на добычу «критически важных ископаемых» запрет на их продажу покупателям, основное место деятельности которых находится в стране, признанной DFC стратегическим конкурентом США.

«Европейская правда» предполагает, что таким конкурентом может оказаться Евросоюз, что создаст препятствия для интеграции Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что сделка Украины с США может подорвать ее шансы на вступление в ЕС.