Лебеда: от сорняка до суперфуда — польза и риски по мнению гастроэнтеролога

Знакомое многим растение, которое обычно считают упрямым сорняком, на деле обладает неожиданными достоинствами. В тяжелые времена лебеда не раз выручала людей, спасая от голода, а сейчас ее все чаще называют диетическим суперфудом и рассматривают как альтернативу шпинату. REGIONS поговорил с врачом‑гастроэнтерологом из Подмосковья Светланой Черепицыной о том, кому стоит включить эту траву в меню, а кому лучше воздержаться.

Ценный состав и благотворное влияние на организм

Лебеда принадлежит к тому же ботаническому семейству, что и шпинат, а отдельные ее разновидности (в частности, садовая лебеда) могут конкурировать с ним не только по вкусовым качествам, но и по концентрации полезных веществ.

Гастроэнтеролог отмечает несколько ключевых преимуществ регулярного употребления молодых листьев растения:

Усиление защитных сил организма. Благодаря высокому уровню аскорбиновой кислоты (витамина C) и каротина растение выступает мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунную систему.

Поддержка сердечно‑сосудистой системы. Содержащиеся в лебеде калий, магний, рутин и витамины группы B способствуют нормализации работы сердца и сосудов, помогают стабилизировать артериальное давление.

Нормализация пищеварения. Наличие клетчатки активизирует перистальтику кишечника и может облегчить проблему хронических запоров.

Источник полноценного белка. В составе лебеды обнаружено до 17 аминокислот, в том числе незаменимых — тех, что организм не синтезирует самостоятельно. Это делает растение особенно ценным для вегетарианцев и веганов. К примеру, по содержанию белка лебеда значительно превосходит петрушку.

Потенциальные риски: что нужно знать перед употреблением

Несмотря на богатый набор полезных свойств, Светлана Черепицына подчеркивает: лебеда не подходит всем без исключения. Есть несколько факторов, ограничивающих ее употребление:

Оксалаты (щавелевая кислота). Это основной источник опасности. Оксалаты вступают во взаимодействие с кальцием и могут провоцировать формирование камней в почках и желчном пузыре.

Сапонины. В больших дозах эти соединения способны раздражать слизистые оболочки желудочно‑кишечного тракта, что чревато обострением хронических заболеваний.

Аллергические реакции. Как и многие растительные продукты, лебеда может вызывать индивидуальную непереносимость, особенно если употреблять ее в избыточных количествах.

«Противопоказания лебеды напрямую связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек и желчевыводящих путей. Если у вас есть камни в почках или желчном пузыре, подагра, панкреатит или гастрит в острой стадии, от лебеды лучше отказаться. Не стоит рисковать и при беременности и кормлении грудью из-за риска аллергии», — предупреждает Светлана Черепицына.

Как употреблять лебеду с пользой для здоровья

Чтобы извлечь максимальную пользу и минимизировать возможные риски, гастроэнтеролог дает следующие рекомендации:

Отдавайте предпочтение молодым побегам. Собирайте листья и стебли до начала цветения: в более зрелой траве накапливается больше оксалатов и нитратов.

Не пренебрегайте термической обработкой. Бланширование или отваривание снижает концентрацию потенциально вредных соединений.

Соблюдайте умеренность. Оптимальная дневная порция обработанной зелени — 100–150 граммов. Не стоит делать лебеду основой рациона.

Будьте осторожны с семенами. Они обладают выраженным слабительным и рвотным эффектом, поэтому их употребление требует особой осмотрительности.

Лебеда vs шпинат: что выбрать?

Сравнение двух зеленых культур показывает следующие особенности:

Лебеда содержит меньше щавелевой кислоты, чем шпинат, что может быть преимуществом для людей с лёгкой формой оксалурии.

По уровню белка, железа, кальция и витамина B₁ лебеда превосходит шпинат.

В то же время шпинат более изучен с точки зрения безопасности и считается подходящим для регулярного употребления в больших группах населения.

«Лебеда может стать отличной сезонной добавкой к рациону, но полноценной заменой привычным овощам она не является. Относитесь к ней как к витаминной добавке, а не как к основе питания. И обязательно помните о противопоказаниях», — заключает врач-гастроэнтеролог.

