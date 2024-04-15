Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости , что ВС РФ нанесли удар по Славянску, где располагались французские наемники.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов рассказал о получении ВСУ партии новых французских гаубиц CAESAR. Предполагалось, что украинские военные намерены применять вооружение для обстрелов Запорожской области. Сергей Лебедев располагает информацией, что гаубицы были доставлены именно в Славянск.

«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — поделился информацией координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно неподтвержденной информации, в город прибыли на помощь медики из соседнего населенного пункта. Непосредственно в Славянске военные начали проверять всех людей, кого встречают на улицах города. Въезд временно перекрыт. У граждан проверяют не только документы, но и всю информацию в гаджетах.

Славянск — город, расположенный в ДНР. Имеет стратегическое значение для хода СВО. Не менее значимым станет освобождение Часов Яра. Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предполагает, что российское командование планирует освободить Часов Яр ко Дню Победы.