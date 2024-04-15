Главком ВСУ Сырский считает, что российское командование планирует освободить Часов Яр к Дню Победы

Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении и в районе Часов Яра, сделали вывод в американском Институте изучения войны.

В институте ссылаются на главкома ВСУ Александра Сырского, который считает, что российское командование планирует завершить операцию по освобождению Часов Яра к Дню Победы. Никто из российских военных о задаче освободить город к какой-то конкретной дате не заявлял.

В настоящее время российские войска закрепляются на окраинах Часов Яра и наносят удары по линиям снабжения ВСУ.

Между тем, между командованием ВСУ и частями, обороняющими Часов Яр, начались трения. Командование возмущено тем, что не выдерживает оборону 67-я отдельная механизированная бригада, в основе своей состоящая из высоко мотивированных бойцов нацбатов. В бригаде начались проверки, на командиров подразделений открыты служебные расследования.