Лебединая верность стала причиной трагедии в подмосковной усадьбе

Владелец Усадьбы Гребнево музыкант и бизнесмен Андрей Ковалев в своем телеграм-канале рассказал о самочувствии пары лебедей, поселившихся на усадьбе в конце июля, сообщил REGIONS.

По информации сотрудников усадьбы, лебеди не остались на маленьком пруду в липовом парке, где их разместили изначально. Птицы самостоятельно перебрались на Барские пруды. Через месяц сотрудники стали замечать, что самочувствие одного лебедя ухудшается. Они проинформировали об этом Андрея Ковалева.

По данным издания, бизнесмен оперативно отреагировал и пригласил ветеринара. Специалист сделал лебедю уколы и назначил лечение. Птицу отселили в ангар. Жители Щелково переживали из-за болезни птицы.

«Для тех, кто переживал за наших лебедей. Новости смешанные, и одна из них разбивает сердце», — написал в своем телеграм-канале Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев рассказал, что самке стало намного лучше. Она уже держит шею, шипит и реагирует на окружающих. Пока птица выздоравливает, ее спутник умер. Он не выдержал расставания с возлюбленной. Музыкант напомнил о легендах, согласно которым верные птицы выбирают партнера на всю жизнь. Они привязаны друг к другу.

