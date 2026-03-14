Лечение ВИЧ и туберкулеза — за чей счет? Глава союза страховщиков разъяснил, когда помогает бюджет, а когда — только ДМС

В перечень заболеваний, по словам специалиста, попали туберкулез, вирус иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, а также венерические болезни.

«В программу ОМС на сегодняшний день не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулез, расстройства поведения и ряд других», — сказал Уфимцев.

Руководитель ВСС акцентировал внимание на том, что ежегодно правительство утверждает список заболеваний, при которых пациент может рассчитывать на безвозмездную медицинскую помощь. Данный перечень фиксируется в документе, именуемом программой государственных гарантий. Если конкретная патология или метод лечения не включены в этот перечень, расходы ложатся на плечи самого пациента. Оплачивать их придется либо из личного кармана, либо за счет полиса добровольного страхования.

«Важно понимать, что система ОМС – это социальный гарант минимально необходимого объема медицинской помощи. Она построена на принципах солидарности и приоритета жизненно важной помощи», — пояснил глава ВСС.

Вместе с тем Уфимцев отметил, что полностью бесплатная терапия при вышеперечисленных заболеваниях все же возможна. Однако финансовые средства на эти цели выделяются не из фонда ОМС, а из бюджетов разных уровней — федерального и регионального. То есть источник финансирования в данном случае принципиально иной.

