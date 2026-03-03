Лед для тюльпанов и косой срез для хризантем: лайфхаки от подмосковного флориста перед 8 марта

Флорист из Можайска Елена Смирнова поделилась с REGIONS секретами, как надолго сохранить свежесть подаренных на 8 марта цветов и не дать праздничному настроению угаснуть вместе с первыми увядшими лепестками.

Абсолютными чемпионами по стойкости специалист называет хризантемы. При правильном уходе они способны простоять чуть ли не до следующего торжества. Особенно долговечны сорта с плотной структурой лепестков — такие как «Анастасия», «Балтика» или «Зембла». Главное правило: ежедневно менять воду и каждый раз подрезать стебли острым ножом под косым углом. Это улучшает впитываемость влаги.

«Хризантемы — мои фавориты для подарка, если получательница не готова каждый день заниматься букетом. При правильном уходе они спокойно стоят две-три недели. Только не ставьте их рядом с фруктами — выделяемый фруктами этилен ускоряет увядание», — рассказывает Елена Смирнова.

Розы при грамотном обращении могут радовать до двух недель. Самые выносливые из них — «Джульетта» и «Канделайт». Однако есть важный нюанс: нельзя вносить букет в тепло сразу после мороза. Цветам нужно дать 15–20 минут на акклиматизацию в упаковке, иначе резкий перепад станет для них сильным стрессом. Также необходимо удалять нижние листья, которые окажутся в воде, и регулярно подрезать стебли.

«Частая ошибка — ставить розы в воду прямо с уличным "холодком". Из-за этого они часто гибнут в первый же день. Еще один лайфхак: если розы начали увядать, обновите срез и опустите стебли в горячую воду на 30 секунд — это реанимирует даже поникшие бутоны», — делится опытом Елена.

Тюльпаны, вопреки распространенному мнению, тоже могут жить долго. Им требуется особая посуда — высокая и узкая ваза, чтобы стебли не клонились в стороны. Воды наливают совсем немного, примерно 6–8 сантиметров, и добавляют пару кубиков льда, так как эти цветы предпочитают прохладу. Менять воду достаточно раз в два дня. Еще одна хитрость: первые сутки упаковку лучше не снимать — она поддержит стебли и не даст бутонам поникнуть.

«Тюльпаны уникальны — они продолжают расти в вазе и даже тянутся к свету. Поэтому букет будет каждый день выглядеть немного иначе. Если хотите замедлить раскрытие бутонов, ставьте вазу в самое прохладное место в комнате. И никогда не ставьте тюльпаны с нарциссами в одну вазу — нарциссы выделяют сок, который губителен для соседей», — предупреждает флорист.

