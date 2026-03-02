8 Марта еще не наступило, а кошелек уже плачет: цены на цветы пошли вверх за неделю до праздника

До главного весеннего праздника — Международного женского дня — остается неделя, а нижегородские флористы уже переписывают ценники. Так, стоимость популярных цветов начала расти еще до наступления марта. Одни позиции подорожали незначительно, другие — сразу на треть, сообщил newsnn.ru.

Тюльпаны, традиционные лидеры предпраздничных продаж, пока есть не везде. Там, где они уже появились, цена за штуку стартует от 160 и доходит до 200 руб. Это выше показателей 2025 года. Флористы считают, что не менее популярны в преддверии 8 Марта розы.

По данным издания, розы сорта «эквадор» прибавили в цене в среднем 30 руб. Теперь один бутон обойдется покупателю в 180–300 руб. в зависимости от оттенка. Хризантемы демонстрируют еще больший разброс: их можно найти по цене от 120 до 500 руб. за штуку — разница обусловлена сортом.

Помимо традиционных тюльпанов и роз, россияне в этом сезоне активно интересуются ирисами, французскими розами и мимозой. Для анализа стоимости корреспондент NewsNN посетил цветочные магазины, расположенные в Нижнем Новгороде. Ситуация с наличием и стоимостью зависит от города. Например, в Кемерове в преддверии 8 Марта в цветочных магазинах сложно найти мимозу, а желтые тюльпаны продают со скидкой.

Ранее флорист Альховская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие цветы наиболее устойчивы и продолжительное время сохраняют свою свежесть.