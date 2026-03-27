Лед треснул, вода взметнулась, обломки разлетелись: жители Кемерова снимали на видео взрыв реки Томь

Десятки жителей Кемерова собрались в районе Коммунального моста, чтобы наблюдать за фееричным зрелищем — взрывом льда реки Томь. Видеозапись происходящего в редакцию VSE42.RU прислал один из зрителей.

По информации издания, в Кемерове в пятницу, 27 марта, в районе Коммунального моста провели взрывные работы на реке Томь. Изначально планировалось, что подрыв льда произойдет ровно в 14:00 (по местному времени). По свидетельствам очевидцев, мощный хлопок, призванный раздробить ледяной покров и обеспечить беспрепятственный пропуск ледохода, раздался на десять минут позже.

По информации издания, зрелище привлекло десятки горожан на старую набережную — за процессом наблюдали и взрослые, и дети. После детонации лед покрылся трещинами, в воздух взметнулись высокие столбы воды, а осколки льда разлетелись по водной глади, устроив настоящую феерию.

По данным издания, администрация города информировала жителей о взрыве. В целях обеспечения безопасности населения передвижение по мосту было перекрыто. Цель работ, к которым специалисты готовились не одну неделю, — предотвратить проблемы во время ледохода. Толщина льда на некоторых участках достигала 42 см.

