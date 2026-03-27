«Разлив — не повод для тревоги, а традиция»: житель Луховиц Дмитрий готовится к половодью на Оке и ждет богатого улова

На территории Луховиц уровень воды в Оке продолжает расти. За разливом следят не только журналисты федеральных и региональных изданий, но и любители рыбной ловли, сообщил REGIONS.

Местные власти и спасательные службы внимательно отслеживают динамику подъема воды. По прогнозам синоптиков и специалистов МЧС, нынешнее половодье может стать одним из самых масштабных за последние годы.

Своими наблюдениями поделился и житель округа Дмитрий, для которого весенний разлив — не повод для тревоги, а давняя, ставшая традиционной частью жизни.

«Я житель города Луховиц. Каждый год я жду половодья, чтобы приехать сюда на рыбалочку, окуньков половить. Пока вода не сильно разлилась, но скоро, думаю, подзатопит», — рассказал Дмитрий

За сутки вода в Оке поднялась более чем на полметра. Жители Заокской части Луховиц уже начали подготовку к возможному подтоплению. Однако Дмитрий, несмотря на приближение большой воды, смотрит в будущее с оптимизмом — как только река войдет в берега, он рассчитывает на отличную рыбалку в своих излюбленных местах.

