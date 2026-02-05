Ледяная иллюзия в -27 °C: что такое паргелий и как он превратил одно солнце в четыре в Подмосковье

Уникальное атмосферное явление, зафиксированное недавно на Аляске, повторилось в небе над Подмосковьем. Утром 5 февраля жители подмосковного Подольска стали свидетелями редкого зрелища — на небосводе одновременно сияли четыре солнца, сообщил REGIONS.

Удивительным кадром поделилась жительница города Татьяна. На фотографии отчетливо видны четыре ярких световых диска, расположенных в одну линию. Однако лишь один из них является настоящим солнцем, остальные — оптическая иллюзия.

Специалисты объясняют этот феномен не мистикой, а научным явлением, известным как паргелий, или «ложное солнце». Оно формируется при сочетании экстремально низких температур и высокой влажности воздуха. В это утро столбик термометра в Подольске опустился до отметки -27°C, что создало идеальные условия для образования в верхних слоях атмосферы мельчайших ледяных кристаллов. Проходя через эту ледяную призму, солнечные лучи преломляются, порождая яркие светящиеся пятна-двойники по бокам от истинного светила.

Ранее сообщалось, что ученый Эйсмонт предупредил о риске для спутников из-за солнечной активности.