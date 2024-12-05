Ледяная корка и грязь из-за отсыпки: водители Приморья рассказали о ситуации в городе

Автомобилисты рассказали о состоянии дороги в Приморском крае, которой заинтересовались сотрудники прокуратуры из-за несвоевременной очистки от снега и льда, сообщил vostokmedia.com.

В Спасске-Дальнем около 47 километров дороги не были своевременно очищены ото льда, проинформировал телеграм-канал прокуратуры Приморья. Сотрудники ведомства взяли ситуацию под личный контроль. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к жителям муниципалитета с просьбой рассказать о ситуации на дорогах.

Автомобилист предоставил редакции видео. Скользкость беспокоит местное население, однако дороги посыпаны песком. На федеральной трассе ситуация начинает стабилизироваться. Ледяная корка и снег подтаяли. Местный водитель уверен, что если дорогу почистят специализированной техникой, то трасса будет чистой и безопасной.

«Единственное, машина грязная из-за отсыпки», — поделился автомобилист.

«Восток-Медиа» отметил, что в регионе наблюдаются природные качели. Так, утром держится минусовая температура, которая повышается к середине дня. В итоге лед тает, превращается в лужи и снова замерзает. На дорогах образуется корка льда.

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