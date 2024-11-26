Остеопат Евдокимов рекомендует в зимний сезон носить обувь с жестким задником и устойчивой подошвой

По словам врача-остеопата Сергея Евдокимова, ключевая опасность неправильной зимней обуви заключается в моделях, которые недостаточно хорошо фиксируют стопу, из-за чего существует риск деформации стопы и даже травмам. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что, например, угги плохо фиксируют ногу, что опасно для стопы, поэтому носить ежедневно их стоит. Это может приводить к деформации стопы из-за неправильного распределения нагрузки.

По мнению медика, низкие угги или обувь с мягкой пяткой могут расширить риск повреждений, поскольку стопа недостаточно устойчива, в связи с чем стоит использовать ортопедические стельки или индивидуально подобранные.

Он подчеркнул, что в качестве повседневной зимней обуви необходимо выбирать модели с жестким задником, устойчивой подошвой и хорошей защитой от скольжения.

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