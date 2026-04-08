Ледяные кубики, сахар и простая заморозка: как сохранить мяту свежей и душистой на всю зиму

В летний период мяту можно найти практически на любом огородном участке. Зимой же свежая зелень становится дорогой, часто продается безвкусной и пожухлой. Однако есть способ заготовить ароматную траву впрок, сохранив ее полезные свойства. Самый популярный метод — сушка, но при высыхании часть эфирных масел улетучивается, листья становятся ломкими и теряют насыщенный цвет. О том, как заготовить мяту так, чтобы она оставалась свежей и душистой на всю зиму, REGIONS рассказала жительница Подмосковья Ксения Свиридова.

«Я перепробовала много способов, но лучшие три — это заморозка во льду, мята с сахаром и просто замороженные листья без ничего. Каждый метод хорош для своих целей. Например, для чая и лимонада лучше всего кубики льда с мятой. А для выпечки и десертов идеально подходит мята, перетертая с сахаром. Главное — делать все быстро и использовать только свежие, неповрежденные листья», — объясняет Ксения Свиридова.

Способ 1: Заморозка в кубиках льда (для напитков и коктейлей)

Данный способ заготовки мяты идеально подойдет тем, кто не представляет свою жизнь без освежающих напитков. Летом, когда стоит жара, достаточно бросить в стакан два-три ледяных кубика, внутри которых заморожен мятный лист. Напиток мгновенно наполняется ароматной прохладой, бодрит и утоляет жажду. Это простое удовольствие — наслаждаться летней свежестью прямо на даче или дома после жаркого дня.

Но самое интересное происходит зимой. В холодное время года, когда организм ослаблен и подвержен простудам, такие кубики становятся настоящим спасением.

«Как заготовить: Сорвите свежие листья мяты (без стеблей). Промойте их в холодной воде и обсушите на полотенце. Разложите по 2–3 листочка в ячейки формы для льда. Залейте водой (можно кипяченой или фильтрованной). Заморозьте до полного застывания. Готовые кубики пересыпьте в пакет и храните в морозилке».

«Я использую такие кубики не только для чая, но и для тонизирующих масок для лица. Мята освежает кожу и сужает поры. Просто протираю лицо кубиком утром — и кожа выглядит отдохнувшей», — делится Ксения Свиридова.

Способ 2: Мята с сахаром (для выпечки, десертов и чая)

Сахар — прекрасный натуральный консервант. Он впитывает влагу из листьев и предотвращает их порчу. Такая заготовка получается очень душистой и сладкой. Ее удобно добавлять в тесто, творог, йогурты или просто класть в чай вместо сахара.

«Как приготовить: Промойте и обсушите листья мяты. Измельчите их ножом или в блендере (не в пыль, а на мелкие кусочки). Смешайте мяту с сахаром в пропорции 1:2 (на одну часть мяты — две части сахара). Перетрите смесь скалкой или руками, чтобы сахар пропитался мятным соком и ароматом. Плотно утрамбуйте в стерилизованную банку, закройте крышкой. Храните в холодильнике до полугода».

«Эта мята — настоящая палочка-выручалочка для выпечки. Добавляю ложку в тесто для кексов — и они получаются с нежным мятным ароматом. А в творог или кашу — вообще объедение. Дети даже не понимают, что это не просто сахар, а полезная добавка», — рассказывает Ксения Свиридова.

Способ 3: Заморозка без сахара (для любых блюд)

Самый универсальный метод — простая заморозка мятных листьев. Они не теряют цвет, аромат и подходят для любых кулинарных целей: супов, соусов, мясных блюд, чая и выпечки.

«Как заморозить: Сорвите крупные, здоровые листья мяты. Промойте и тщательно обсушите (лишняя влага превратится в лед и испортит структуру). Разложите листья в один слой на подносе или доске, застеленной пергаментом. Уберите в морозилку на 2–3 часа для предварительной заморозки. Затем пересыпьте замерзшие листья в пакет или контейнер. Храните в морозилке до года».

«Лучше всего замораживать целые листья, а не резаные. Так они сохраняют больше аромата. А если вам нужна рубленая мята, можно слегка помять листья пальцами перед заморозкой — они станут более гибкими и не будут крошиться», — советует Ксения Свиридова.

Собеседница рассказала, что обычно дома использует все три способа.

