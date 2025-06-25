Ледник или тоннель: в тагильском Доме управляющего обнаружили замурованный вход

Во время работ по восстановлению исторического здания в музее «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле рабочие обнаружили замурованный вход, который отсутствует на городском плане, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, здание в составе музея «Горнозаводской Урал» считается старинным. Установлено, что оно существовало уже в XIX веке. Специалисты экстренно проводили противоаварийную подготовку. Во время расчистки грунта возле фасада дома управляющего рабочие обнаружили закрытый проем с кирпичной аркой. Ни на одном из сохранившихся чертежей или планах здания вход не указан.

По данным издания, внутри здания также были обнаружены двери и окна, которые заложены кирпичами. Специалисты уверены, что в строении проводили перепланировку. Мэр города Владислав Пинаев прибыл на место обнаружения тайного хода. Он проконтролировал, как на объекте проходят консервационные и противоаварийные работы.

«Приехал в наш музей посмотреть, как идут противоаварийные работы. И вот в ходе строительных работ обнаружились некие конструкции, которые не обозначены на схеме», — рассказал градоначальник.

Мэр предположил, что туннель мог выполнять роль отвода воды или же быть ледником. С тайным входом ознакомятся специалисты, которые позже поделятся своим мнением.

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