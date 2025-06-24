Загадка подземного города в Калининграде вновь стала обсуждаемой у жителей

В Калининграде вновь возникли разговоры о существовании секретного подземного города. Региональный телеканал опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» интервью с научным сотрудником музея «Фридландские ворота» Владимиром Олексиным из передачи «Сегодня утром», посвященное этой теме.

В ходе программы ведущие представили историку результаты опроса, свидетельствующие о распространенности среди россиян различных мифов, касающихся Кенигсберга.

В частности, они упомянули легенды о существовании под городом разветвленной сети подвалов и углублений, якобы соединенных между собой и образующих сложную подземную структуру. Однако, как утверждает историк, геологические особенности калининградских почв не позволяют реализовывать столь масштабные подземные проекты.

Ранее сообщалось, что у берегов Севастополя начали исследовать 100-летние подводные лодки и танкер.