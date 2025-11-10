Ледяной вызов: парапловец с ОВЗ из Подмосковья нырнет в воды Антарктиды ради тройного рекорда

В феврале 2026 года воды Антарктиды станут ареной для беспрецедентного спортивного достижения. Витязинец Виталий Кочнев, мастер спорта по плаванию с параличом ног и первой группой инвалидности, планирует установить тройной рекорд во время международной экспедиции. Об этом сообщает REGIONS .

Спортсмен собирается преодолеть дистанции 250, 500 и 1000 метров в ледяной воде с температурой около –1,7 °C без использования гидрокостюма. Такой заплыв потребует нахождения в экстремальных условиях до 20 минут, тогда как обычный человек без специальной подготовки рискует жизнью уже через пять минут пребывания в такой воде.

Это будет первая в истории попытка человека с ограниченными возможностями здоровья совершить подобное достижение в Антарктиде.

«Честно признаться, это будет мое самое трудное испытание. Мало кто может проплыть. Это сверх возможностей человека. Но Родине нужен подвиг, тем более в это трудное время», — отметил Виталий.

Спортсмен станет единственным участником с инвалидностью в российской команде, где выступят еще пять профессиональных пловцов из Ямала, Анапы, Москвы и других регионов страны. Организаторы подчеркивают историческую преемственность экспедиции, напоминая о подвиге русских мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева, первыми ступивших на землю Антарктиды.

Для 37-летнего Виталия Кочнева этот заплыв станет кульминацией многолетней подготовки. Его спортивная биография уже включает впечатляющие достижения: в сентябре этого года он покорил ледяные воды Арктики, а весной поднялся на высоту 4400 метров на гору Эльбрус, демонстрируя, что физические ограничения не являются препятствием для свершений. Экспедиция призвана не только установить рекорды, но и показать, что человеческие возможности безграничны, когда их подкрепляет сила духа.

