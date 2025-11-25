Ледобур окажется важнее телефона: спасатель рассказал о золотом правиле трех «Д»

В преддверии зимнего сезона эксперт по безопасности и выживанию Владимир Кишкар рассказал REGIONS, как выжить в ледяной воде.

«Ка измерить глубину льда? Рыбаки могут использовать ледобур. Можно также воспользоваться топором. Для этого им необходимо пробить лунку. Если лед под инструментом крошится, имеет мутные прослойки — это сигнал, что дальше идти не стоит. Для измерения плотного льда можно использовать линейку, простую палку или веревку. Совет от меня лично: „Если сомневаетесь — не идите. Ни рыба, ни фото, ни "я же местный" не стоят вашей жизни“», — рассказал эксперт.

Эксперт, ссылаясь на статистические данные, рассказал, что каждый второй погибший при провале под лед — это доброволец, бросившийся на помощь. В паническом состоянии люди часто бегут к полынье и сами оказываются в воде. Для безопасного оказания помощи специалисты рекомендуют следовать правилу трех «Д»: соблюдать дистанцию, использовать подручные средства удлинения и действовать согласованно, с доверием к спасателям.

«Первое: крикните: „Не двигайся! Раскинь руки! Я помогу!“ — это стабилизирует провалившегося под лед человека. Второе: вызовите спасателей по телефону 112 и четко сообщите координаты, тип водоема, количество пострадавших. Третье: не подходите ближе 3–5 метров к краю пролома. Используйте удлинители, это могут быть: ветка, лыжа, веревка, шарф, ремень — все, что удлиняет вашу досягаемость. Если предмета нет — бросайте длинную цепочку из одежды или рюкзаков», — рассказал эксперт.

Владимир Кишкар отметил, что при попадании в ледяную воду решающими становятся первые 180 секунд. В критический момент необходимо сохранять спокойствие, избегая криков и попыток ухватиться за кромку льда. Важно контролировать дыхание через нос. Специалист советует раскинуть руки для создания дополнительной опоры. Рекомендовано также найти наиболее прочный участок льда: обычно в направлении, откуда человек пришел.

После успешного спасения, по мнению эксперта, необходимо как можно скорее снять мокрую одежду в теплом помещении. Если до укрытия далеко, следует развести костер и поддерживать физическую активность. Помогут согреться безалкогольные теплые напитки. Даже при хорошем самочувствии необходимо обратиться к медикам.

Ранее сообщалось, что с наступлением зимы в Ленинском округе стартовала программа профилактики на водных объектах.