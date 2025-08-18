Легендарный паровоз «Феликс Дзержинский» прибыл в Дмитров

По информации издания, появление паровоза вызвало яркие эмоции у горожан. Никто не ожидал, что внезапно появится возможность соприкоснуться с прошлым. Для взрослых «ФД» стал декорацией для фото на долгую память. Дети же с восторгом наблюдали за паровозом.

Появление паровоза имеет историческое значение. Модель выпускали в период с 1931 по 1941 год. Более 300 таких машин построили на Ворошиловградском (теперь — Луганском) заводе. Во время Великой Отечественной войны техника использовалась при эвакуации раненых и перевозке снарядов.

Машинист с 35-летним стажем Андрей Михайлов поделился эмоциями от появления легендарного паровоза.

«Сейчас молодежь знает паровозы только по фильмам, а тут — живой артефакт. Пусть стоит и напоминает. Не только про войну, но и про труд, про железную дорогу, которая держала страну. А для Дмитрова — особенно символично. У нас тут вековая железнодорожная традиция. Такой экспонат — не просто украшение, а дань памяти», — отметил Михайлов.

