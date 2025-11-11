Легкомоторный самолет в реке: почему пилот скрыл экстренную посадку?

Фото: [ Мурановский пруд на реке Талица в деревне Ашукино округа Пушкинский/Медиасток.рф ]

В телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проинформировали, что пилот самолета привлечен к ответственности за сокрытие авиационного инцидента, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, инцидент произошел летом. Самолет-амфибия под названием «Борей» выполнял частый рейс. Он совершил экстренную посадку на воду. Легкомоторный самолет оказался в реке Томь недалеко от деревни Мозжуха. Специалисты разных ведомств прибыли на место происшествия, чтобы разобраться в причинах инцидента.

По данным издания, сотрудники региональной транспортной прокуратуры выяснили, что командир воздушного судна скрыл факт возникновения авиационного инцидента. По правилам законодательства РФ, он был обязан проинформировать о жесткой посадке орган обслуживания воздушного движения. Требования правил о безопасности полетов было нарушено. Гражданина оштрафовали.

«По инициативе транспортного прокурора пилот воздушного судна привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 11.30 КоАП РФ (умышленное сокрытие авиационного происшествия или инцидента)», — отмечено в сообщении ведомства.

По информации издания, расследование продолжается. Проверка соблюдения норм авиационной безопасности проходит с подключением компетентных органов.

Ранее сообщалось, что крушение турецкого самолета у границы с Грузией привело к гибели военных.