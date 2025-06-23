Легковая машина улетела с дороги в кювет и загорелась в Кузбассе

В Кузбассе в результате ДТП легковой автомобиль съехал с дороги и загорелся, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, об аварии стало известно из социальных сетей. ДТП произошло в Прокопьевске на участке дороги от улицы Шишкина в сторону 16-го училища. Очевидцы активно делились информацией. По их словам, автомобиль съехал с дороги, а затем загорелся. Обгоревшую машину вытаскивали при помощи крана. Горожане фотографировали процесс и публиковали снимки в соцсети. По фото понятно, что на место происшествия прибыли сотрудники автоинспекции и пожарные.

Пресс-служба МЧС Кузбасса проинформировала корреспондента «Сибдепо», что сотрудникам удалось оперативно локализовать огонь. Пламя тушили водой. На место ДТП прибыли четыре спасателя и одна спецслужба. В первую очередь был решен вопрос с оказанием медицинской помощи водителю.

По информации издания, за последние сутки помощь спасателей при ДТП понадобилась восемь раз. Автомобиль, вылетевший с трассы, загорелся в воскресенье, 22 июня. Информации о состоянии водителя не предоставляется. Неизвестно также, были ли в машине пассажиры.

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