Стало известно о необычном «деревенском» ДТП с Ferrari

В Троицком округе Москвы произошло необычное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием люксового автомобиля Ferrari и китайского авто Geely, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Автоавария произошла при въезде в деревню Руднево. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной ДТП, неизвестно. Также отсутствуют другие данные об инциденте. В происшествии разбираются сотрудники ГИБДД.

Другой инцидент с автомобилем Ferrari Portofino произошел в Москве в сентябре 2023 года. Тогда дорогостоящая машина вылетела на тротуар на Садово-Кудринской улице. Предварительно, водитель не справился с управлением. Никто не пострадал.

Подержанные Ferrari в России сейчас можно найти по цене от 19 млн руб. За модели 22/23-го годов придется заплатить более 40 млн руб.

Ранее управление МЧС по Московской области сообщило, что спасателям удалось спасти жизни четверых россиян, попавших в ДТП.