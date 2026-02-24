Легковушка не пропустила: реанимобиль с больным перевернулся на оживленном перекрестке в Кемерове

В соцсетях информируют, что на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Терешковой в Кемерове произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам очевидцев, спецтранспорт, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками, столкнулся с двумя легковыми машинами. Удар оказался такой силы, что реанимобиль опрокинулся на бок прямо на проезжей части. ДТП произошло в понедельник, 23 февраля.

Как выяснилось, в момент аварии бригада медиков транспортировала тяжелого пациента. По предварительной информации, легковой автомобиль неожиданно выехал перед машиной скорой, и избежать столкновения не удалось.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и дополнительные бригады скорой помощи. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняются. Корреспондент Сибдепо проверяет достоверность информации из соцсетей. Инцидент, предположительно, произошел возле ТЦ «Лапландия» на оживленном перекрестке.

Ранее сообщалось, что ледяной наст стал смертельной угрозой для косуль в Курганской области.