Наст превратился в ловушку для косуль в Курганской области

Курганская область столкнулась с природной аномалией, которая обернулась настоящей катастрофой для диких животных. Резкая оттепель с дождями, внезапно сменившаяся крепкими морозами, превратила снежный покров в непробиваемый ледяной панцирь. Для копытных, и в первую очередь для сибирских косуль, этот наст стал смертельным испытанием.

Журналисты местного издания «Область 45» сняли видео, на котором видно, с каким трудом животные передвигаются по заледеневшей поверхности. Тонкие ноги косуль проваливаются сквозь твердую корку, получая глубокие порезы и травмы. Каждый шаг требует колоссальных энергозатрат, а в зимний период, когда корм и так в дефиците, это вопрос жизни и смерти.

Представители охотничьих хозяйств региона бьют тревогу и обращаются к жителям с важной просьбой: при встрече с дикими животными не пугать их, не сигналить и не подходить близко. Любое лишнее беспокойство сейчас может стать для изнуренного зверя фатальным.

Чтобы помочь косулям пережить ледяной плен, охотпользователям рекомендовано принять срочные меры. Среди них — прокладка специальных «троп жизни» с помощью техники, чтобы животные могли перемещаться, не травмируя конечности, а также выкладка сена и зерносмесей в местах скопления копытных, избавляя их от необходимости совершать длительные переходы.

Особую тревогу вызывают стаи бродячих собак. Хищники, в отличие от косуль, способны передвигаться по поверхности наста, не проваливаясь, что делает обессиленных животных легкой добычей. Контроль численности безнадзорных животных сейчас становится вопросом сохранения популяции.

Усугубляет ситуацию и активизация браконьеров. Из-за голода косули массово выходят к дорогам в поисках корма, становясь легкой мишенью для преступников. Только за последнее время зафиксировано несколько случаев незаконной охоты. Так, в Куртамышском округе задержали мужчину, который прямо из автомобиля застрелил косулю у обочины, причинив ущерб природным ресурсам на 40 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

При этом важно отметить, что сезон охоты на косулю в Курганской области завершен еще 11 января 2026 года, и добыча этих животных запрещена на всей территории региона. Нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной.

Губернатор региона Вадим Шумков также призвал жителей к осторожности: массовая миграция косуль, вызванная ледяным настом, увеличивает риск ДТП на трассах и привлекает хищников. Водителям рекомендовано сбавлять скорость в местах возможного появления животных.

Ранее стало известно, в чем предварительная причина массового мора рыбы на юге России.