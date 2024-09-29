Легойда выразил сожаление из-за призывов запретить теорию Дарвина в школах

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата (СИНФО) Владимир Легойда в эфире радиостанции «Вера» выразил сожаление относительно призывов запретить преподавание теории эволюции Чарльза Дарвина в учебных заведениях.

Представителя Русской православной церкви (РПЦ) считает, что обычная и воскресная школа по-разному показывают историю происхождения и развития человечества. В обычной школе ее преподносят без философского аргументирования. В воскресной же излагают такую точку, которая не основывается на научной картине мира. В итоге у ребенка может произойти диссонанс. Однако каждый человек вправе знать все точки зрения и выбирать ту, которая более приемлемая именно для него.

Представитель РПЦ уверен, что религия и наука могут не только полноценно развиваться, как самостоятельные отрасли, но и прекрасно взаимодействовать друг с другом.

«Вопрос: зачем сталкивать науку и религию, зачем их смешивать? Это не очень понятно. Поэтому я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали и от людей православных», — сказал Легойда.

Владимир Легойда отметил, что теория Дарвина нередко воспринимается как гипотеза о происхождении человека от обезьяны. Однако это не совсем правильно. Важно предоставить детям более развернутый ответ на данный вопрос.

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