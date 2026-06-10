В региональном управлении МЧС поделились подробностями пожара в здании кинотеатра «Юбилейный», расположенного в центре Кемерова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В среду, 10 июня, в кинотеатре проходил показ детской сказки. 152 человека успешно эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС. Из них 106 посетителей — несовершеннолетние.

По информации ведомства, едкий дым начал распространяться из подвального помещения киноцентра, вследствие чего сработала автоматическая пожарная сигнализация. Посетители покинули залы и вышли на улицу. Сотрудники учреждения попытались справиться с возгоранием собственными силами.

По данным ведомства, причиной тревожного инцидента оказалось обычное зарядное устройство для мобильного телефона — оно начало плавиться и спровоцировало короткое замыкание в электрической сети. Спасатели призывают всех жителей внимательно относиться к состоянию розеток и не оставлять включенные в сеть приборы без присмотра даже на короткое время.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения. Распространения огня не допущено», — сообщает пресс-служба ведомства.

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