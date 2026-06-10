Батракова второй год подряд признали лучшим молодым футболистом РПЛ

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков второй год подряд выиграл премию «Лучший молодой футболист РПЛ», учрежденную спортивным порталом «Чемпионат».

В голосовании принимали участие тренеры и капитаны команд РПЛ. Они могли отдать свои голоса за футболистов, которым на момент начала чемпионата было не более 21 года.

Батраков набрал 162 балла, опередив полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131). Третье место также досталось армейцу — вингеру Кириллу Глебову (42). В десятку вошли Педро («Зенит»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Илья Рожков («Рубин»), Виктор Мелехин («Ростов»), Кирилл Данилов (ЦСКА) и Иван Беликов («Балтика»).

Премия была учреждена в 2022 году. Ее первым лауреатом стал форвард Гамид Агаларов. Также приз выигрывали Сергей Пиняев и Константин Тюкавин.

Алексею Батракову 9 июня исполнился 21 год. Свой день рождения полузащитник отметил голом в ворота сборной Тринидада и Тобаго (3:0) в товарищеском матче национальных команд.