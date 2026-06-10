Батраков раскрыл, за кого будет болеть на чемпионате мира

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился с «Чемпионатом», за кого он будет болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу.

Футболист вспомнил, что начал смотреть чемпионаты мира с 2014 года. Тогда в финале Аргентина уступила Германии. Батраков болел за команду Лионеля Месси и очень расстроился.

«В 2026-м буду болеть за сборную Мексики. Там играет наш партнер по команде — Сесар Монтес. А если не Мексика, то Испания — мне нравится их футбол», — сказал Батраков.

9 июня футболисту исполнился 21 год. Свой день рождения он отметил голом в ворота сборной Тринидада и Тобаго в товарищеском матче национальных команд. Батраков второй год подряд стал лауреатом премии «Лучшему молодому футболисту РПЛ», учрежденной «Чемпионатом».