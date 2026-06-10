Балашихинская прокуратура направила в суд уголовное дело о применении насилия к сотрудникам ДПС

В Балашихе прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 47‐летнего местного жителя, обвиняемого в насилии над сотрудниками ДПС и ряде других противоправных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Балашихинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине вменяют сразу три состава преступлений: управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), применение к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также умышленное повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Инцидент произошел днем 16 января 2026 года. По данным следствия, обвиняемый, лишенный водительских прав, сел за руль автомобиля «PORSCHE CAYENNE S HYBRID» в состоянии опьянения. Двигаясь по улице Терешковой, он не отреагировал на законные требования инспекторов ДПС остановиться, попытался уехать от сотрудников и намеренно врезался в служебный автомобиль ГИБДД. При этом мужчина осознавал, что рядом находятся полицейские. В результате наезда двое сотрудников получили телесные повреждения.

Сейчас уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд. Ему предстоит рассмотреть материалы по существу. На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.