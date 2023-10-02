Лемуры в ТЦ для фотосъемок: активисты протестуют, бизнесмен успокаивает

Предприниматель Алексей Фисенко связался с редакцией Муксун.fm, чтобы опровергнуть обвинения относительно жестокого обращения к лемурам в ТЦ.

В социальных сетях жители Нижневартовска рассказали, что в ТЦ есть возможность сфотографироваться с лемурами. Люди утверждают, что над животными издеваются, чтобы заработать денег, бизнесмен Алексей Фисенко опровергает подобные предположения, сообщает muksun.fm.

Посетители ТЦ написали в социальной сети, что лемуры выглядят уставшими и больными. Они явно хотят пить и есть. Животные позируют по 12 часов в день. Девушка, которая фотографирует, ведет себя агрессивно по отношению к ним.

Предприниматель перечисляет все требования, которые утверждены законом и рассказывает, что строго придерживается рекомендаций. Лемуры проживают в удобном вольере в мягкой клетке с отдельным местом для выгула.

Животные здоровые, уверяет предприниматель. Раньше у лемура была нехватка витаминов, но сейчас ему дают необходимые препараты.

«У Лемура диагностировали недостаток витамина Д, даём ему витаминный комплекс. Я сам против Шапито и жестокого обращения с животными. Были проверки ветнадзора. Единственное, они сказали, что нужно зарегистрировать животных по месту жительства, я это требование выполнил», — сказал собеседник Муксун.fm

В управлении Федеральной службы по ветеринарному надзору в ХМАО рассказали, что на данный момент не осуществляли проверки по данному адресу из-за того, что предприниматель занимается малым бизнесом. С Алексеем Фисенко проводили беседы в телефонном режиме. Предприниматель отчитался о проделанной работе и условиях жизни животных.

Кроме лемуров, в клетках также проживают попугаи. Бизнесмен рассказал, что когда забрал птиц из передвижных зоопарков и цирков, они были в плохом состоянии – лысые, больные. Сейчас же попугаи прекрасно выглядят и хорошо чувствуют.

Ранее стало известно, что зоозащитники не раз обращали внимание на то, как относятся к животным в цирках: зверей мучают, не кормят, бьют, их могут застрелить, а иногда животные сходят с ума.