«Лень было идти до мусоропровода»: блогер Лебедев рассказал, как в детстве выбрасывал мусор

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей во «ВКонтакте» рассказал, как в детстве выбрасывал мусор, сообщило издание «Лента.ру».

Блогер традиционно знакомил подписчиков с последними новостями, которые привлекли его внимание. Так, в Баку решили фиксировать камерами видеонаблюдения случаи выброса мусора из окон и с балконов. Устройства планируют разместить напротив балконов и окон жилых домов. Если жильцы выбросят мусор из окна, информацию передадут сотрудникам правоохранительных органов. Нарушителей могут оштрафовать.

Комментируя инициативу, блогер признался, что в детстве ему было лень выносить мусор. Артемий Лебедев отметил, что сейчас испытывает стыд из-за детской привычки. По его словам, в те годы в продаже еще не было мусорных пакетов. Полоса земли под его домом, по воспоминаниям блогера, была вся усеяна мусором. Тогда граждане не были приучены к организованному сбору отходов.

«К своему стыду, я в детстве поступал точно так же. Лень было идти даже до мусоропровода, а уж тем более на улицу в бак ходить», — заявил блогер.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил свалку строительного мусора рядом с огородами и участками соседей.