Лентикулярные облака в Шерегеше россияне сравнили с НЛО

Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями, сделанными в районе гор в Шерегеше. На кадрах изображены лентикулярные облака, которые визуально напоминают инопланетный космический корабль, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что лентикулярные облака обладают одним свойством — они длительное время могут оставаться в одной позиции. Природное явление редкое. Иногда кузбассовцы наблюдают его над вершинами гор в Шерегеше. Облака преимущественно образуются в горной местности при условии создания определенных условиях в земной атмосфере.

По данным издания, движение воздуха повторяет волну. Когда воздушным потокам приходится обходить высокие точки, например, горы, облака принимают непривычную для людей форму.

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