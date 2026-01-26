Лепс и моральный кодекс: что говорит ВРНС о паузе в карьере певца

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с REGIONS высказал мнение о заявлении певца Григория Лепса о прекращении гастрольной деятельности.

Эксперт высказал мнение, что решение об уходе связано не с личным желанием певца. Складывается впечатление, что певцу запрещено на протяжении года приглашать поклонников на свои концерты. Подобные выступления обычно становятся основной частью доходов артистов.

По мнению Иванова, запрет может быть связан с аморальным поведением артиста на сцене. Артисты, по его мнению, иногда демонстрируют полное пренебрежение к моральным устоям и к самому понятию культуры.

«Его (Лепса. — Прим. ред.) последующие шутки о свадьбе на Красной площади и „отстреле“ журналистов лишь подтверждают глубокое нравственное падение. Настоящий деятель культуры должен быть образцом, а не источником скандалов», — отметил Михаил Иванов.

Иванов выразил надежду, что данная ситуация послужит уроком для других артистов. Он считает, что люди, к мнению которых прислушиваются тысячи других людей, должны быть особенно внимательны к своим поступках и заявлениям.

Михаил Иванов также отметил, что вынужденная пауза должна стать для Лепса периодом переосмысления. После ее окончания важно вернуться к общественности с желанием нести свой долг перед обществом и страной.

