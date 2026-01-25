«А как же любовь к дедушке?»: скандальная пара Григория Лепса и Авроры Кибы официально распалась

Известный российский певец Григорий Лепс и его 19-летняя возлюбленная Аврора Киба приняли решение расстаться. Официальное заявление об этом девушка сделала в своем телеграм-канале, желая опередить появление слухов и домыслов, пишет KP.RU.

«А как же любовь к дедушке?», — пишут пользователи в сети.

В своем обращении к подписчикам Аврора Киба четко дала понять, что пара больше не существует. При этом она подчеркнула, что расставание происходит без скандала и взаимных претензий. По словам девушки, в их отношениях было много добрых и теплых моментов, а завершается эта история с чувством благодарности и глубокого уважения друг к другу.

Киба отметила, что несмотря на прекращение романтических отношений, они с Лепсом остаются близкими людьми. Каждый из них теперь готов двигаться дальше по своему собственному жизненному пути.

Как ранее сообщалось в СМИ, в последнее время в паре могли возникнуть разногласия, связанные с новым увлечением Авроры. Девушка активно занялась диджеингом и даже начала выступать в клубе, принадлежащем Лепсу. Сам певец в одном из интервью косвенно высказал свое неодобрение этому хобби, используя известную поговорку, однако открыто препятствовать не стал. Возможно, разница в возрасте, интересах и взглядах на жизнь в конечном итоге повлияла на их решение расстаться, сохранив при этом достоинство и хорошие воспоминания.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.