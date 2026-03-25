Лесная красавица в нескольких метрах от прохожих: россияне стали свидетелями необычной картины

В Осинниках местные жители стали свидетелями необычного происшествия: косуля пересекала дорогу в непосредственной близости от пешеходного перехода. Животное стремительно пробежало по проезжей части всего в нескольких шагах от людей. Видео с неожиданной встречей появилось в среду, 25 марта, в местном телеграм-канале, сообщил VSE42.RU .

По информации авторов публикации, лесная гостья вышла к горожанам в районе остановки «Горотдел».

В областном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства пояснили VSE42.RU, что подобные выходы диких животных к человеку обусловлены несколькими факторами. Одна из главных причин — аномально обильные снегопады этой зимой. Из-за глубокого снежного покрова косули быстро истощаются и становятся легкой добычей для бродячих собак.

Кроме того, специалисты отмечают рост популяции косуль в регионе. Ситуацию усугубляет активное использование снегоходной техники: испуганные и потерявшие ориентацию животные нередко выбегают в сторону населенных пунктов, где на них подстерегает новая опасность.

Ранее сообщалось, что в Югорске сотрудники МВД поймали рысь на карнизе санатория.