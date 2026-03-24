Рысь на карнизе в санатории: сотрудники МВД спасли дикого хищника в Югорске

В официальном телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ирины Волк опубликовано видео поимки рыси в Югорске: животное прогуливалось по городу, после чего решило отдохнуть на карнизе одноэтажного здания санатория-профилактория, сообщил muksun.fm.

По информации издания, рысь поймали сотрудники местного МВД после уведомления об инциденте во время ночного дежурства. Очевидцы видели зверя в парке. Позже животное проникло на территорию местного санатория-профилактория. Прибывшие сотрудники ГАИ Владислав Козлов, Самуил Гут и Ксения Шаранова и участковый Виктор Перченко обнаружили рысь на карнизе.

По данным здания, специалистам удалось поймать зверя. Хищника вывезли в отдаленную местность, чтобы выпустить на заповедной территории «Малой Сосьвы».

По информации издания, подобный инцидент в регионе — далеко не единственный случай. Местный житель ранее рассказал «Муксун.фм», что в Мегионе обнаружили рысь. Однако состояние зверя вызвало у людей опасения: они предполагали, что животное чем-то болеет. Жители не исключали риск распространения бешенства. Зверя поместили в клетку.

