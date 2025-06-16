Лесное кладбище во Владивостоке облагорожено только возле могил почетных горожан

По информации издания, порядок наводят исключительно в той части кладбища, где расположены захоронения почетных жителей. В частности, частично проложен асфальт. Однако отсутствуют скамейки. Кладбище находится на склоне, что делает физически сложным его посещение.

По данным издания, в некоторых зонах отсутствуют дорожки. Люди вынуждены ходить по гранитным плитам, которые выложены возле могил. Оставшаяся часть дорожек заросла сорняками. Во многих местах образовались большие свалки. Иногда между оградкой и мешками мусора на свалке остается очень узкий проход.

По информации издания, некоторые надгробья обрушились. Предположительно, за могилами не ухаживают близкие, но и сотрудники кладбища не убирают сломанные конструкции.

«Пришли мы на дедушкину могилу — полгода не были, а на ней — куски старой ограды, мешки из-под цемента, черт-те что… Соседнюю могилу „облагородили“, поставили дорогой памятник, новую ограду, забетонировали. А все „отходы“ просто скинули на могилу деда. Мы там три часа убирали. Идти в администрацию кладбища? До нее час ходьбы. И что они сделают?» — рассказала местная жительница.

По информации издания, туалеты на территории кладбища не предусмотрены. Самый тяжелый путь — дорога обратно. Корреспондент рассказал, как нес по узким и заросшим тропинкам мешки с мусором, собранным на могилах родных. Создается риск того, что можно упасть и травмироваться об ограждения возле захоронений.

Ранее сообщалось, что на месте Архиерейского кладбища в Перми может появиться яблоневый сад.