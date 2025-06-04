На месте Архиерейского кладбища в Перми может появиться яблоневый сад

По информации Гмызиной, за появление сада проголосовали жители Перми. Директор музея считает, что людям необходимо было сначала рассказать о значимости квартала. На его месте расположено кладбище с захоронениями выдающихся земляков горожан. По мнению эксперта, люди выбирали между кладбищем и садом. Неудивительно, что сад стал более востребованным.

«Но это будет не совсем кладбище, во-первых. Во-вторых, прежде чем снова сровнять эту территорию с землей, как когда-то уже было, надо восстановить историческую справедливость. Ведь здесь похоронены люди, которые столько сделали для Перми!» — высказала мнение Мария Гмызина.

Научный сотрудник Музея Архиерейского квартала Анна Юртаева рассказала, что вместе с единомышленниками она разработала концепцию преображения квартала. Для наглядности сделали визуализацию того, как преобразится место после реконструкции. Общественники вложили собственные средства для реализации проекта.

«Наша концепция учитывает культурную и историческую ценность этого места, предполагает выходы и входы, как они были исторически предусмотрены, организованное музейное пространство, даже парковки», — рассказала журналисту Properm.ru Анна Юртаева.

По информации издания, Анна Юртаева выступает против разделения комплекса на сад, собор и кладбище. Она уверена, что территория должна оставаться единым пространством. Местное правительство предлагает общественникам различные компромиссы. Например, кроме сада, открыть мемориал. Его посвятить памяти тех, кто был захоронен. Активисты настаивают на сохранении исторической памяти.

Ранее сообщалось, что в Кемерово для сохранения памяти запустили проект «Величие опыта».