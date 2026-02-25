В подмосковных лесах наступила пора любовных игр. У белок начался брачный период, который сотрудники национального парка «Лосиный остров» поэтично назвали «февральским драйвом». В это время пушистые обитатели леса забывают о холодах и целиком посвящают себя поиску пары, чтобы успеть вывести потомство до наступления тепла, сообщил REGIONS.

Главными героями сезона становятся самцы. Чтобы завоевать внимание самки, они устраивают настоящие гонки с препятствиями. Зверьки носятся по веткам, совершают головокружительные прыжки и демонстрируют чудеса акробатики. Чем сложнее трюк, тем выше шанс на успех.

«Деревья в это время года превращаются в спортивные арены: зверьки носятся вверх‑вниз, гоняются друг за другом и совершают головокружительные прыжки», — рассказали REGIONS в пресс-службе нацпарка.

Иногда можно заметить, как белка замирает на задних лапках, распушает хвост и начинает цокать — это тоже часть брачного ритуала. Снег и мороз им совсем не помеха.

Кстати, белки — не единственные, кто ищет любовь в феврале. Ранее в заповеднике отметили начало брачного сезона у бобров и лисиц.

