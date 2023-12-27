Летальный исход и перелом ребер: Врачи напомнили, чем опасен коклюш и кто в зоне риска

Медики напоминают, что коклюш вызывает много осложнений. Важно своевременно выявить заболевание и обратиться в больницу. В зоне риска - дети до года и взрослые, сообщает rosbalt.ru .

«У детей до года и взрослых людей нередко случаются смертельные исходы», - отмечает эксперт Константин Хоманов, терапевт, основатель системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача»

«Стодневный кашель» - такое название получило заболевание не просто так. Болезнь, спровоцированная бактерией Bordetella pertussis, вызывает длительный кашель. Он сопровождается приступами. В итоге человек может сломать ребра. Есть и много других осложнений - выпадание прямой кишки, грыжи и инсульт. Не редкость и летальный исход.

«Бактерия Bordetella pertussis распространяется на 2–2,5 метра. Контагиозность (заразность) данного заболевания составляет от 70 до 100%», - рассказала эксперт Дарья Матюхина, педиатр «Теледоктор24»

Прививка не защищает от того, что человек не заразится. Она лишь помогает пережить заболевание проще и без осложнений. К тому же вакцина действует только пять лет. Каждые три или четыре года болезнь прогрессирует. Врачи призывают к бдительности родителей и реагировать на такие симптомы:

«Повышенная температура (до 38 °C); насморк; боли в горле; легкий кашель.»

Через время кашель становится все более сухим. Мокрота отсутствует. Ребенку будто не хватает воздуха. Возникает рвотный рефлекс. Появляются болезненные ощущения в животе и в области ребер.

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Лечить болезнь самостоятельно невозможно. Опасность коклюша в том, что на ранних стадиях пациенты принимают его за обычную простуду.

«В острый период болезни в первые дни заболевания необходимо сразу обратиться к педиатру или терапевту, далее возможно по рекомендации понадобятся консультации пульмонолога и других смежных специалистов», — советует врач-педиатр медицинского центра «ГУТА КЛИНИК» Марина Султановна Хоконова.

Лечить ребенка дома можно, но исключительно руководствуясь назначениям доктора. Иногда требуется госпитализация. Заразиться очень легко, поэтому важно уменьшить контакты и часто проветривать помещение.

Вирусолог Сергей Вострухов ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как отличить грипп А от других заболеваний, которые схожи по симптомам.