«Быстро начинается интоксикация»: выяснилось, как отличить смертельный грипп А от обычной простуды

Вспышки гриппа А серьезно испугали жителей России — мало того, что они начали фиксироваться куда чаще, чем ранее, так еще и вирус может привести к летальному исходу. Симптомы же смертельной болезни схожи с обычной простудой, из-за чего возрастает риск отреагировать слишком поздно.

Как сообщают эксперты, отличить грипп А от других недугов все-таки можно, хотя и довольно сложно. Разница минимальна.

Отличия видов гриппа

Международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики, вирусолог Сергей Вострухов назвал нам несколько отличий опасного заболевания от других недугов.

«Вирус гриппа А заражает и человека, и животных, и птиц. Болезнь характеризуется большей тяжестью течения, длительностью и вероятностью осложнений — особенно пневмонии и бактериальных суперинфекций. Вирус же типа В инфицирует исключительно человека, а типа С, напротив, не заражает людей», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Температура и боль

Отличить обычную простуду от гриппа, объяснил специалист, можно прежде всего по начальной стадии заболевания — для гриппа она характеризуется резким подъемом температуры до высоких значений в районе 39-40 градусов, тогда как при ОРВИ картина бывает сглажена и скачок показателей при ней не такой резкий. Кроме того, при гриппе А жаропонижающие средства могут не давать эффекта.

«Также при гриппе очень быстро начинается интоксикация в организме, на которую указывает в том числе боль в мышцах и костях. При ОРВИ отмечается низкая интоксикация, слабость и утомляемость. Сильный озноб и потоотделение больше характерны для гриппа, чем для ОРВИ», — добавил Вострухов.

Стоит помнить, что в любом случае правильный диагноз заболевшему может поставить только врач, предупредил наш собеседник. При первых признаках инфекции лучшим вариантом будет обратиться в больницу.

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