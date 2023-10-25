Летчики ВСУ проходят обучение по управлению истребителями на территории Великобритании

Спикер отметила, что в первую группу военных вошло примерно 20 украинских летчиков. Ранее заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи также рассказывал, что обучение стартует в августе, а в первую группу войдет около 20 военных ВСУ.

«Да, мы начали обучение первых украинских пилотов в Великобритании», - рассказала заместитель официального представителя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские военные прошли обучение на специальных тренажерах, которые отличаются высокой реалистичностью. Всех военных разделили на группы. Теперь первая группа может приступить к следующему этапу – сесть за штурвал уже реального истребителя F-16. В первое время с украинскими военными будут находиться иностранные инструкторы.

Украинские военные проходят обучение, чтобы потом наносить удары по территории РФ и российским военным с американских истребителей. На Украине подготавливают территории, где можно было бы разместить новую технику, которую Киеву передадут партнеры после обучения. Представители власти РФ неоднократно отмечали, что предоставление техники Украине лишь усугубляет и продлевает конфликт, при этом на ход СВО существенно это не отражается.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».