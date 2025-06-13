Летевших в ОАЭ российских туристов направили в страны СНГ после атаки на Иран

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали РИА Новости, что российские туристы, летевшие в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), направлены в страны СНГ.

По информации издания, поводом для решения стала атака Израиля по объектам, расположенным в Иране.

«Туроператоры решают вопрос с расселением их в месте промежуточной посадки», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эмиратские авиакомпании начинают менять направление своих полетов в Россию в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля, сообщил телеграм-канал «ПроТуризм». В настоящее время компании намерены отменить рейсы, запланированные на 13 июня. Не исключено, что аналогично поступят 14 июня. Туроператоры предупредили, что никак не могут влиять на подобные ситуации. Каждая авиакомпания в первую очередь обязана обеспечивать безопасность своих клиентов.

По информации канала, туристы не должны пострадать от конфликта. Эксперты напоминают, как проходило вооруженное противостояние между странами Ближнего Востока в 2024 году. Многие государства заняли нейтральную позицию. Авиакомпаниям понадобились сутки, чтобы составить новый план и график движения.

«Регион Ближнего Востока сейчас находится в низкой фазе спроса по сезонным факторам», — сообщил телеграм-канал «ПроТуризм».

Ранее сообщалось, что перед ударом Израиля по Ирану была замечена активность «Радиостанции Судного дня».