Перед ударом Израиля по Ирану была замечена активность «Радиостанции Судного дня»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новые сообщения перед ударами по Ирану со стороны израильской армии, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

По информации канала, сообщения были переданы в четверг, 12 июня. В эфире в 15:14 прозвучали российские имена, по первым буквам которых можно составить слово, а также цифровые комбинации.

«НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873», — телеграм-канал предоставил расшифровку сообщения.

Достоверно неизвестно, откуда ведется трансляция на радиостанции. Свое название она получила из-за предположения, что в случае ядерной атаки по РФ и гибели высшего руководства система автоматически запускает ответный удар. Однако подтверждений данной информации не предоставлено. Эксперты внимательно следят за сообщениями и ищут связь с происходящими событиями. Предполагается, что перед объявлением СВО на станции была замечена активность.

Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня. Официальная причина — препятствовать разработкам ядерного оружия. Целью стали стратегические объекты и военные командиры. Среди мирного населения есть пострадавшие. Иран предупредил об ответных мерах.

Ранее сообщалось, что в продуктовых магазинах Тегерана и на АЗС образовались огромные очереди.