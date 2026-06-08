Летние «метели» и «пуховики»: жители Подмосковья создают скульптуры из тополиного пуха — тренд пришел из Москвы

В июне 2026 года Подмосковье столкнулось с настоящими летними «метелями», сообщает REGIONS. Жители региона в один голос говорят: тополиного пуха в этом сезоне выпало в разы больше по сравнению с прошлыми годами.

Но пока одни автомобилисты жалуются на забитые радиаторы и аллергию, другие умудрились найти пуховым сугробам неожиданное творческое применение. Дворы подмосковных городов заполонили забавные фигуры, слепленные из тополиного пуха, — их уже успели иронично окрестить «пуховиками». Корреспонденты REGIONS выясняли, где именно рождаются самые красивые и оригинальные скульптуры из этого летнего «снега».

Как выяснили корреспонденты REGIONS, первопроходцами в деле лепки фигур из тополиного пуха стали москвичи. Именно в столице на одной из улиц города на уличном фонаре появилась скульптура из пуха, которая по своим очертаниям напоминала классического снеговика.

Эта затея практически мгновенно разлетелась по соцсетям и стала вирусной. А следом необычный пуховый тренд подхватили и жители Московской области.

«Нам понадобилось полчаса, чтобы слепить небольшого снеговика. Пуха ушло много. по объему гораздо больше, чем потребовалось бы снега. Зато летнего „пуховика“ можно очень красиво украсить живыми цветами, травой и зелеными листьями», — делится создательница «пуховика» в Балашихе Алина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Валех Елчиев ]

Многие прохожие стараются обходить пушистые сугробы стороной, опасаясь сильной аллергической реакции. Однако медики спешат развеять тревоги горожан: сам тополиный пух аллергеном не является и прямой угрозы здоровью не представляет.

По мнению экспертов, неприятные симптомы — чихание, зуд, слезотечение — на самом деле вызывают пыльца других цветущих растений и уличная пыль. Пух же в данной ситуации выступает лишь в роли пассивного переносчика — своеобразного «транспорта» для этих раздражителей.

«Для большинства людей тополиный пух абсолютно безвреден, а все неудобства носят чисто механический характер — он просто лезет в лицо. В период его активного полета достаточно носить с собой влажные салфетки, чтобы периодически протирать кожу, и бутылку обычной воды, чтобы споласкивать рот и горло», — рассказал REGIONS врач-терапевт Константин Недошивин.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области обращаются к жителям с настоятельной просьбой: ни в коем случае не поджигать тополиный пух ради развлечения, сообщается в информации. Кроме того, спасатели призывают родителей внимательно следить за детьми. Ведь игры юных подмосковных творцов с летними «пуховиками», если они будут включать огонь или спички, могут обернуться серьезным пожаром.

Ранее сообщалось, что адвокат Зернов назвал три инстанции для жалоб на тополиный пух.