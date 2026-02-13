Лето в Шерегеше: почему цены падают, а удовольствия становится больше

Шерегеш традиционно воспринимается исключительно как зимнее направление. Однако последние годы демонстрируют устойчивый рост интереса к летнему отдыху на курорте. Туристам доступны квадроциклы, сплавы по реке, веломаршруты, при этом стоимость размещения в теплый сезон существенно ниже зимней, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Курорт находится в стадии активной трансформации. В ближайшей перспективе — строительство аэропорта, подведение газопровода, расширение сети подъемников и трасс. В следующем горнолыжном сезоне начнет работу гондольная канатная дорога «Центральная» протяженностью 2400 метров. Одновременно с этим будет введено 11 километров новых трасс.

Март на курорте позиционируется как бархатный сезон: при сохранении снежного покрова фиксируются высокие дневные температуры, что создает комфортные условия для катания. По оценкам туристов, уровень сервиса и атмосфера приближаются к европейским горнолыжным курортам при отсутствии визовых барьеров и транспортной доступности.

По данным издания, гостиничный комплекс, который в январе принял первых посетителей, работает в круглогодичном режиме. Отелю присвоено пять звезд.

