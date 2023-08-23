Летучие мыши залетают в дома россиян: как ловить животное

В Воткинске в квартиру семьи залетела летучая мышь. На животное накинулся кот, которого мышь исцарапала. Ребенок хотел отогнать нежданную гостью, но также получил царапины, сообщает udm-info.ru .

Семье пришлось обращаться к медикам. У летучей мыши взяли анализы. Животное не болеет бешенством. Значит, зверь просто замерз и хотел погреться. Ребенку дали различные препараты, ведь из-за царапин может возникнуть множество опасных заболеваний.

Специалисты поделились, как поступать в случае проникновения в квартиру летучей мыши. Необходимо закрыть форточки и двери, ограничив передвижение по всему зданию. Детей и домашних животных изолировать в другом помещении.

Следует надеть перчатки и одежду из плотной ткани с длинными рукавами. Дождаться, пока животное сядет на одно место. Накрыть коробкой. Под низ подложить плотную картонку и закрыть коробку. Вынести на улицу и открыть картонку.

Жители Тюмени активно обсуждали, как поступили бы при виде летучей мыши. В одну из квартир животное влетело, но хозяйка спокойно делала фото.